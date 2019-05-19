Порошенко официально утвердил празднование Дня отца в Украине / 1zoom.ru

Пока еще действующий президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня отца в Украине, который Кабмин утвердил 8 мая.

Согласно документу, обнародованному на сайте главы государства, отмечается День отца в Украине в третье воскресенье июня каждого года. То есть День отца в 2019 году отпразднуют 16 июня.

Как отмечается в указе, праздник утвержден "с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей".

В силу документ вступает со дня его опубликования.

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