СМИ разъяснили "возвращение" Хорошковского в Украину

В нашу страну прилетала жена бывшего первого вице-премьера, сообщили в его пресс-службе.
Экс-глава Службы безопасности Украины, бывший первый вице-премьер-министр и бывший владелец телеканала Интер Валерий Хорошковский не возвращался в нашу страну.
Украину посещала жена экс-чиновника Елена, сообщили 112.ua в его пресс-службе.
По данным пресс-службы, супруга бывшего топ-чиновника прилетала в украинское государство.
"В Украину прилетела жена… Хорошковского Елена, а не он сам", — узнало издание.
Ранее СМИ писали, что 21 мая Валерий Хорошковский прилетел в Киев на чартерном рейсе. Напомним, бывший чиновник покинул Украину в 2013 году и жил на территории Монако — в Монте-Карло.