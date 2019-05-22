СМИ разъяснили "возвращение" Хорошковского в Украину

22 мая 2019, 07:50

В нашу страну прилетала жена бывшего первого вице-премьера, сообщили в его пресс-службе.

Валерий Хорошковский — Валерий Хорошковский не возвращался в Украину, но прилетала его жена, разъяснили в пресс-службе экс-чиновника
Валерий Хорошковский не возвращался в Украину, но прилетала его жена, разъяснили в пресс-службе экс-чиновника / УНИАН

Экс-глава Службы безопасности Украины, бывший первый вице-премьер-министр и бывший владелец телеканала Интер Валерий Хорошковский не возвращался в нашу страну.

Украину посещала жена экс-чиновника Елена, сообщили 112.ua в его пресс-службе.

По данным пресс-службы, супруга бывшего топ-чиновника прилетала в украинское государство.

"В Украину прилетела жена… Хорошковского Елена, а не он сам", — узнало издание.

Ранее СМИ писали, что 21 мая Валерий Хорошковский прилетел в Киев на чартерном рейсе. Напомним, бывший чиновник покинул Украину в 2013 году и жил на территории Монако — в Монте-Карло.

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жена Валерий Хорошковский
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