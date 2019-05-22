"На пенсию ловить рыбу и вязать носки": в администрации президента огорчили Гройсмана

22 мая 2019, 09:12

Глава АП хладнокровно высказался о решении премьер-министра Гройсмана уйти из Кабмина.

Гройсман
Гройсмана огорчили в АП / УНИАН

Андрей Богдан, который 21 мая возглавил Администрацию президента Украины Владимира Зеленского, хладнокровно высказался о решении премьер-министра Владимира Гройсмана уйти из Кабмина.

 "Не проблема, пусть идет, будет исполнять обязанности первый вице-премьер, будут исполняющие обязанности министров на местах, в истории Украины это было много раз, никакого коллапса не произойдет, и, возможно, это будет одно из самых правильных решений господина премьер-министра", - сказал Андрей Богдан в эфире канала "112 Украина"

Новый глава АП подчеркнул, что старые чиновники спят и видят, как бы максимально сбросить все возможные и невозможные проблемы на президента Владимира Зеленского в первые дни его работы.

"Хочу расстроить господина премьер-министра, никто плакать не будет, если он все-таки внесет такое представление, конец истории Украины не произойдет", - резюмировал Богдан.

Отметим, что под самим видео в Youtube разразилась жаркая дискуссия. Граждане, которые посмотрели выступление главы АП, поддерживают его, и не скупятся на критику уже почти бывших чиновников из Кабмина. Также многие считают, что пора уже всех пенсионеров из власти отправить на пенсию, и дать дорогу молодым.

"Украиной должны управлять молодые люди, а не старое клептомано- шлеперское отродье!", - написал F Greeimsi.

"Молодым дорогу, пенсионеров на пенсию ловить рыбу и вязать носки!!!!", - пишет Татьяна Никончук.

"Уроды, они пять лет грабили, уничтожали, разваливали, а теперь хотят чтобы новое правительство сразу же ответило им на вопрос что делать со всем этим г-вном, которое они натворили", - считает Sergei Yatsenko.

Напомним, 21 мая глава государства Владимир Зеленский назначил руководителем Администрации президента Андрея Богдана, своего советника по юридическим вопросам.

Также ранее сообщалось, глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман покидает свой пост. 

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Кабмин отставка Владимир Зеленский Владимир Гройсман Андрей Богдан новости Украины
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