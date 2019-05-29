Политолог разъяснил, почему до осени работа Кабмина будет парализована

29 мая 2019, 01:14

Вся история с провокацией правительства уйти, срежиссирована людьми, заинтересованными в дефолте страны.

Кабмин-Кабмин
До осени работа правительства будет парализована / УНИАН

30 мая, в стенах Верховной Рады будет решаться судьба Владимира Гройсмана. Парламентарии рассмотрят вопрос отставки главы Кабмина. Политолог Тарас Чорновил в комментарии Главреду объяснил, что согласно Конституции, отставка премьера означает автоматический уход всего правительства.  

"После этого все министры переходят в исполняющих обязанности. Казалось бы, что ничего особенного, те же люди на тех же постах и немного меньше ответственности. В том числе, и международной правосубъектности. Но это означает, что тот же МВФ не будет вести переговоров с исполняющими обязанности. А у нас сейчас жестко стоит вопрос – что будет с покрытием пиковых нагрузок по возвращению долгов. И нам этот транш был необходим, чтобы не попасть в дефолт", - рассказал Чорновил.

По его словам, вся история с провокацией правительства уйти, срежиссирована людьми, заинтересованными в дефолте страны.

"Тогда обваливается все, в том числе и гривна, а все активы становятся невероятно дешевыми и их скупят. Я даже не удивлюсь, если выяснится, что премьер тоже в этом участвовал. Ему сейчас выгодна отставка, так он собрался идти в политику", - уточнил Чорновил.

Политолог не исключает, что за премьером могут последовать и другие министры, которые тоже собрались на выборы.

"Может так случиться, что Рада в четверг будет голосовать и за персональные увольнения отдельных министров.  Но мне почему-то кажется, что все они напишут заявления на отпуск на время предвыборной кампании. Тем более, если чиновники будут зарегистрированы в предвыборных списках, они обязаны будут это сделать. Поэтому числиться будут министры, но в их креслах окажутся первые заместители. И тут возникает следующая проблема – решения правительства являются действующими, если за них проголосовала большая половина членов Кабмина. А заместители уже таковыми не являются, они не могут принимать участие в голосованиях. Поэтому никаких решений правительство принимать просто не сможет", - отметил эксперт.

По прогнозам Тараса Чорновила, сформировать новый Кабинет министров удаться только в сентябре-октябре.

"И получается, что только осенью правительство сможет подать в Раду законопроект про госбюджет, который разрабатывается Кабмином не позднее 1 июня", - добавил политолог.

Резюмируя, Чорновил сказал, что политический старт Гройсмана не всем пойдет на пользу. И депутаты могут не проголосовать за его отставку.

"Но вероятность того, что Владимиру Борисовичу пойдут на встречу, 65 против 35. Но в таком случае, чиновники напишут заявления на долгосрочные отпуска. Что касается глав облгосадминистраций, то все они подотчетны президенту. Другое дело, поменять их можно только с подачи Кабмина. И мне кажется, что до октября они все останутся на своих местах", - подытожил Чорновил.

Ранее Главред сообщал, что Владимир Гройсман уходит с поста премьера.

Также ранее премьер-министр Владимир Гройсман отказался объединяться с Петром Порошенко. В эфире телеканала ICTV глава правительства рассказал, что экс-президент Петр Порошенко предлагал ему объединиться и вместе участвовать в выборах в парламент.

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