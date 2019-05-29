Климкин анонсировал встречи Зеленского с главами МИД Германии, Польши, Франции и Швеции

Владимир Зеленский встретится с главами МИД европейских стран / president.gov.ua

В Украину на текущей неделе приедут министры иностранных дел Германии, Польши, Франции и Швеции, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша, Швеция", - рассказал он агентству Интерфакс-Украина.

Климкин подчеркнул, что запланированы встречи глав МИД с президентом Владимиром Зеленским, а также в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее Климкин рассказал, как глава МИД России Сергей Лавров предлагал ему отведать водки на переговорах в Минске.