Климкин анонсировал встречи Зеленского с главами МИД Германии, Польши, Франции и Швеции

29 мая 2019, 16:59

В Украину приедут министры иностранных дел европейских стран.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский встретится с главами МИД европейских стран / president.gov.ua

В Украину на текущей неделе приедут министры иностранных дел Германии, Польши, Франции и Швеции, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша, Швеция", - рассказал он агентству Интерфакс-Украина.

Климкин подчеркнул, что запланированы встречи глав МИД с президентом Владимиром Зеленским, а также в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее Климкин рассказал, как глава МИД России Сергей Лавров предлагал ему отведать водки на переговорах в Минске.

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МИД Польша Франция Германия Владимир Зеленский Швеция Павел Климкин
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