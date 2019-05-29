Климкин анонсировал встречи Зеленского с главами МИД Германии, Польши, Франции и Швеции

В Украину приедут министры иностранных дел европейских стран.
В Украину на текущей неделе приедут министры иностранных дел Германии, Польши, Франции и Швеции, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.
"Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша, Швеция", - рассказал он агентству Интерфакс-Украина.
Климкин подчеркнул, что запланированы встречи глав МИД с президентом Владимиром Зеленским, а также в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, ранее Климкин рассказал, как глава МИД России Сергей Лавров предлагал ему отведать водки на переговорах в Минске.