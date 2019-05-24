Климкин рассказал, как Лавров пытался спаивать его водкой на переговорах в Минске

24 мая 2019, 22:20

Глава МИД России предлагал начать переговоры с выпивки.

Сергей Лавров
Сергей Лавров / polit.ru

В 2015 году на переговорах в Минске глава МИД РФ Сергей Лавров предлагал выпить водки своим коллегам, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Мы, когда все начиналось... Лавров меня и моих немецкого и французского коллегу повел в отдельную комнату, заказал бутылку какой-то... это было что-то такое - Беловежская, и начал говорить: давайте начнем переговоры с тем, что выпьем", - подчеркнул Климкин.

"На меня так смотрит Лоран Фабиус, французский министр и говорит: можно пить? Я говорю, ну как-то так, ну нальем, поскольку сейчас переговоры... Немецкий министр Франк-Вальтер Штайнмайер, который сейчас федеральный президент, тоже на меня смотрит с другого угла: можно это пить? Я ему киваю, ну там, соответственно. Но Лавров всем своим видом показывал, что я здесь не главный. Мы его начали сразу прессовать втроем - вот идите к Путину", - рассказал Климкин в интервью СТБ.

Читайте также"Там русский дух, там Русью пахнет": из-за Порошенко Лавров приравнял переговоры с участием РФ к процессам в сортире

Напомним, 17 мая Климкин объявил о своей отставке с поста министра иностранных дел.

Как известно, в августе 2015 года Лавров грязно выругался на пресс-конференции в Саудовской Аравии. Российский горе-дипломат матерился сквозь зубы, почти шепотом, но его мат расслышали вполне отчетливо.

Кроме того, Лавров также нахамил журналистам перед двусторонними переговорами с Франком-Вальтером Штайнмайером 9 декабря. Он подошел к представителям СМИ и обратился к ним по-английски: "Можете убираться! Чего вы хотите?" ("You can get out! What do you want?"). После этого Лавров перешел на русский и, посмотрев на представителей СМИ, добавил: "Дебилы...".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
водка Павел Климкин Сергей Лавров
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:52
Катастрофический паводок на западе Украине: Зеленский подписал указ о неотложных мерах
22:20
Климкин рассказал, как Лавров пытался спаивать его водкой на переговорах в Минске
21:51
В ЦИК приняли решение о календарном плане организации и проведения досрочных выборов Рады
21:20
Конфликт в ПЦУ: Филарет разглядел "промосковские силы" вокруг Епифания
20:45
"Баба с воза": Ляшко заявил о выходе Мосийчука из Радикальной партии
20:20
"Грандиозная мистификация": Трамп оценил украинский след в деле о вмешательстве РФ в выборы
19:55
"Взлетит гривна, уволят людей": в НБУ напугали украинцев страшилкой о финансовом кризисе
19:28
Наполи предложил за хавбека сборной Украины 15 млн евро - СМИ
19:03
Россия перекрыла транзит автогаза из Казахстана в Украину
18:30
У Зеленского прояснили вопрос о переезде офиса президента с Банковой
18:24
Епифаний не смог убедить Филарета, что киевский патриархат умер
18:10
"По залету?": Настю Каменских заподозрили в беременности Видео
17:50
В Нафтогазе рассказали о новых ценах на газ для промпотребителей с 1 июня
17:44
"Только не это": Оля Полякова намылилась в политику
17:22
Малышке Тильде уже год: Светлана Лобода впервые показала фото с младшей дочкой
17:05
У Зеленского рассказали, как Парубий и главы фракций противились открытым спискам
17:00
В Нацбанке подсчитали, во сколько Украине обойдется роспуск парламента
16:59
Руслане-46: интересные факты из жизни и достижения украинской певицы Видео
16:41
Главные новости 24 мая: ротация в Нацсовете, третий иск на указ Зеленского о роспуске Рады и саботаж Филарета
16:35
На Порошенко подали в ГБР еще одно заявление и обвинили в завладении телеканалом Фото
16:22
У Яценюка обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады
16:20
"Без трусов?": Ани Лорак покрасовалась в шелковой комбинации
16:15
Рынок геоданных в Украине имеет потенциал к пятикратному росту в течение 5 лет - эксперт новости компании
16:03
Роспуск Рады: в Верховный суд поступил третий иск на указ Зеленского
16:00
У Путина назвали условия встречи с Зеленским по Донбассу
15:59
Украину снова зальют дожди: синоптики предупредили о грозах, шквалах и граде Видео
15:39
Из названия партии Порошенко выкинули его фамилию
15:34
Настя Каменских и Потап к свадьбе похудели на 50 килограммов на двоих Видео
15:30
Суд освободил из-под стражи обвиняемого в госизмене бывшего начальника Генштаба Заману
15:24
Начальник Генштаба ВСУ высказал свою позицию по переговорам с "Л/ДНР" Видео
15:03
Церковный скандал: Филарет наотрез отказался скрепить своей подписью верность ПЦУ Видео
14:39
"ЛНР" передала Украине 60 заключенных
14:25
"Очень неожиданно": Тина Кароль удивила сеть сексуальным фото в нижнем белье
14:15
Судьба ПриватБанка: Нацбанк обжаловал оба решения о незаконности национализации банка
13:57
День Киева 2019: куда пойти, расписание мероприятий
13:45
Бывшая жена Потапа пришла к нему на свадьбу с новым ухажёром
13:19
Ротация в Нацсовете: Зеленский убрал пиарщика Порошенко и вернул Артеменко
12:50
Журналистка Соня Кошкина впервые стала мамой, Бутусов пожелал ей разбить компьютер
12:37
Запрещенный в Украине российский сервис выкупил все права на показ сериала Слуга Народа
12:21
Тереза Мэй объявила о своей отставке
12:00
Под громкие аплодисменты заместителю мэра Львова на голову вылили краску Видео
11:56
"Садомазо на полянке": Светлана Лобода покрасовалась в кожаном лифчике
11:24
Савченко сгоряча главу Генштаба обозвала трусом и раскаялась в этом
10:58
"Мы пара": Потап и Каменских на своей свадьбе исполнили новую версию хита, трогательные видео Видео
10:24
Генерал не отдал честь Зеленскому: начальник Генштаба назвал возможную причину Видео
10:21
Тревожный знак от Запада: он воспользовался украинскими выборами не так, как следует мнение
09:59
Курс валют на 24 мая: доллар "пополнел", а евро потерял несколько копеек
09:54
Презумпция негодяйства: когда ошибки начнут бить по рейтингу Зеленского мнение
08:45
Синоптики предупредили, какие области Украины накроет непогода
08:20
Вакарчук сказал, бросит ли музыку в случае попадания в Раду
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять