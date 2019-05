Климкин рассказал, как Лавров пытался спаивать его водкой на переговорах в Минске

Сергей Лавров / polit.ru

В 2015 году на переговорах в Минске глава МИД РФ Сергей Лавров предлагал выпить водки своим коллегам, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Мы, когда все начиналось... Лавров меня и моих немецкого и французского коллегу повел в отдельную комнату, заказал бутылку какой-то... это было что-то такое - Беловежская, и начал говорить: давайте начнем переговоры с тем, что выпьем", - подчеркнул Климкин.

"На меня так смотрит Лоран Фабиус, французский министр и говорит: можно пить? Я говорю, ну как-то так, ну нальем, поскольку сейчас переговоры... Немецкий министр Франк-Вальтер Штайнмайер, который сейчас федеральный президент, тоже на меня смотрит с другого угла: можно это пить? Я ему киваю, ну там, соответственно. Но Лавров всем своим видом показывал, что я здесь не главный. Мы его начали сразу прессовать втроем - вот идите к Путину", - рассказал Климкин в интервью СТБ.

Напомним, 17 мая Климкин объявил о своей отставке с поста министра иностранных дел.

Как известно, в августе 2015 года Лавров грязно выругался на пресс-конференции в Саудовской Аравии. Российский горе-дипломат матерился сквозь зубы, почти шепотом, но его мат расслышали вполне отчетливо.

Кроме того, Лавров также нахамил журналистам перед двусторонними переговорами с Франком-Вальтером Штайнмайером 9 декабря. Он подошел к представителям СМИ и обратился к ним по-английски: "Можете убираться! Чего вы хотите?" ("You can get out! What do you want?"). После этого Лавров перешел на русский и, посмотрев на представителей СМИ, добавил: "Дебилы...".