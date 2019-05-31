У Зеленского анонсировали "креативные" идеи по оживлению Минского процесса

31 мая 2019, 09:51

В ближайшее время будет обновлена работа Трехсторонней контактной группы.

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко / УНИАН

Для оживления Минского процесса существуют определенные "креативные" идеи, над которыми ещё должны поработать эксперты для выхода на конкретные решения, заявил заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко.

"Мы договорились о том, что "Минск" будет использоваться, что его деятельность, которая была остановлена, сейчас должна начаться по-новому. Уже есть определенные креативные идеи, которые мы обсуждали. Мы сможем поделиться ими, когда наши эксперты поработают над ними и выйдут на какие-то конкретные решения", - сообщил он по итогам встречи президента Владимира Зеленского с главами МИД Франции и Германии.

Читайте такжеГеращенко решила уйти из "минской группы"Пристайко пояснил, что для организации встречи лидеров государств "нормандского формата" нужно, чтобы у них "на столе было что-то конкретное", о чем они будут договариваться.

"Этому предшествует большая работа на всех уровнях. Мы собираемся в ближайшее время обновить работу Трехсторонней контактной группы, и эти решения будут через день-два", - добавил он.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что встреча в "нормандском формате" может состояться в середине июля.

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Минские соглашения Вадим Пристайко
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