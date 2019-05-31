У Зеленского анонсировали "креативные" идеи по оживлению Минского процесса

В ближайшее время будет обновлена работа Трехсторонней контактной группы.
Для оживления Минского процесса существуют определенные "креативные" идеи, над которыми ещё должны поработать эксперты для выхода на конкретные решения, заявил заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко.
"Мы договорились о том, что "Минск" будет использоваться, что его деятельность, которая была остановлена, сейчас должна начаться по-новому. Уже есть определенные креативные идеи, которые мы обсуждали. Мы сможем поделиться ими, когда наши эксперты поработают над ними и выйдут на какие-то конкретные решения", - сообщил он по итогам встречи президента Владимира Зеленского с главами МИД Франции и Германии.
Читайте такжеГеращенко решила уйти из "минской группы"Пристайко пояснил, что для организации встречи лидеров государств "нормандского формата" нужно, чтобы у них "на столе было что-то конкретное", о чем они будут договариваться.
"Этому предшествует большая работа на всех уровнях. Мы собираемся в ближайшее время обновить работу Трехсторонней контактной группы, и эти решения будут через день-два", - добавил он.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что встреча в "нормандском формате" может состояться в середине июля.