Минские соглашения: почему США начнут жесткое давление на Украину

Андрей Головачев

политический эксперт

22 мая 2019, 08:31

США будут пытаться наладить отношения с Россией.

минские соглашения
США не давили на Порошенко о выполнении Минских соглашений

Когда Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи сказал, что готов пожертвовать многим, даже должностью президента, ради мира на Донбассе, он, видимо, уже хорошо понимал мировой расклад. И он понимал, что США будут жестко принуждать его к выполнению Минских соглашений. Скорее всего, внутренне Зеленский уже готов пойти на их выполнение, даже ценой потери своего рейтинга в глазах" патриотической" части общества.

На почему США будут жестко настаивать на выполнении Минских соглашений? Почему именно сейчас, а не раньше?

Те, кто внимательном следит за российско-американскими отношениями, наверное, уже обратили внимание, что в США все чаще стали появляться статьи, в которых признается, что политика санкций против России не дала никакого эффекта. Политика России совершенно не изменилась, ее экономическое положение стабильно, профицит бюджета, более 500 млрд ЗВР, долг всего 15% от ВВП (у США 100%!!). Россия активно торгует со странами, на которые приходится 60% мирового ВВП. Путин, как и прежде, пользуется поддержкой населения и жестко контролирует свою элиту.

Читайте такжеЗеленский является началом конца ПутинаС другой стороны, Россия в ответ на санкции стала стремительно сближаться с Китаем, с которым США вошли в торговую войну, последствия которой для самих США могут быть далеко не такими радужными , как рисует Трамп. Начинает сбываться самый главный кошмар, о котором писал еще покойный Бжезинский: США не должны допустить военно-стратегического союза Китая и России, который по своей мощи не уступит США. Китай уже голосует в унисон с Россией по всем вопросам в СБ ООН. Например, вчера он поддержал Россию в ее желании обсудить Закон о языке в Украине. При этом Бжезинский всегда давал совет, что США должны сделать Россию своим союзником против Китая. И недавний визит Помпео к Путину в Сочи как раз и преследовал эту цель.

Складывается впечатление, что эта точка зрения на отношения с Россией сейчас начинает превалировать в США. Но, на пути снятия части санкций с России и нормализации отношений с ней лежит ...Украина. А точнее , нереализованные минские отношения. Без них нельзя снять санкции с России. Значит их надо имплантировать, тем более, что на этом также настаивает и Россия.

Раньше это было невозможно сделать, потому что Порошенко прочно связал свою политику с "партией войны" и держался у власти только благодаря поддержке "свидомых". Остальная часть общества Петра Алексеевича ненавидела. Американцы это прекрасно понимали и не давили на Порошенко, сосредоточив свои усилия на мягких обвинениях России.

Но сейчас к власти пришел условный "голубь" Зеленский, который позиционирует себя как миротворец. Пазл складывается.

Читайте такжеЗеленский получил уникальный шанс"А как же Крым?", спросите вы. К сожалению про Крым можно забыть. Запад вывел Крым за скобки. Он никогда не признает Крым российским, как когда- то не признал аннексии СССР прибалтийских стран в 1940г. Но вопрос Крыма, как когда -то вопрос Прибалтики, не помешает США и Европе, наладить с Россией конструктивные отношения. А Украина будет вспоминать про Крым раз в пять лет, после смены президентов, когда новый в своей инаугурационной речи будет напоминать согражданам, что Крым - это украинская территория и что мы никогда и ни за что ..... ну и т.д. и т.п. Крым мы, конечно, просрали, но не весной 2014 г., как многие думают, а значительно раньше, когда началась первая волна украинизации при Ющенко.

Как заявил на днях экономический советник Трампа Кудлоу: "Россия - это западная страна", давая понять, что США готовы найти с Россией общий язык против Китая, с которым Америка общий язык уже не найдет никогда. Их стратегическое противостояние - это надолго и компромисса там быть уже не может, в принципе. Гегемоном может быть только один!

Да, и самый главный момент. Имплементация минских соглашений окончательно поставит крест на Украине унитарной. Начнется стремительная экономическая и гуманитарная децентрализация, о неизбежности которой я писал неоднократно.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Андрей Головачев
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