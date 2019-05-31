"Чудовищная жадность": политолог оценил разграбление АП "мародерами Порошенко"

31 мая 2019, 10:29

Бывший президент-олигарх еще "продолжает грабить страну", считает Виктор Небоженко.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / GettyImages

Скандал вокруг исчезновения оборудования из ситуационной комнаты в Администрации президента свидетельствует о "чудовищной жадности и неуважении к украинскому государству", заявил политолог Виктор Небоженко.

"Прежде всего разгром ситуационной комнаты СНБО - эпицентра госуправления в условиях войны - это символ внутренней колонизации Украины режимом личной власти бывшего президента Порошенко. Он воспринимал Украину как приз в борьбе за власть, как свою добычу, с которой можно делать что угодно", - пишет эксперт в Facebook.

Он считает, что Порошенко, как бывший президент-олигарх еще "продолжает грабить страну".

Читайте также"Оборудование приносили из дома": новые подробности грандиозного скандала с секретной комнатой Порошенко"Его "цепи и присоски" плотно опутали Украину. Каждый день мы будем узнавать чудовищную информацию об коррупции воровстве и мародерстве окружения Порошенко, которые рассматривали Украину как территорию для внутренней оккупации. И российская агрессия против Украины лишь прикрывала войну режима Порошенко против собственного народа, как способа колонизации страны. Он много лет готовился к этому", - подчеркнул политолог.

По его мнению, разграбление ситуационной комнаты, прежде всего – это красноречивая характеристика того олигархического способа, которым Порошенко все пять лет управлял украинским государством.

"Он принципиально, не разделял свои личные интересы и государственные ресурсы. В сознании Порошенко "Украина" это было оригинальным продолжением "Рошена". Украина была его личными предприятием, рядом с которым подозрительно суетились и другие оставшиеся или нужные ему олигархи - Ахметов и Фирташ. Остальные должны были исчезнуть. Порошенко пользовался государственными ресурсами и президентскими полномочиями как своими личным средствами и преимуществами в борьбе за власть и богатство. Он осуществил "голубую мечту" любого украинского олигарха – окончательно соединить власть и богатство в одних руках", - добавил Небоженко.

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Напомним, в ГБР не исключили допрос Порошенко после скандала с пропажей оборудования из АП.

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Петр Порошенко администрация президента ситуативная комната Виктор Небоженко
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