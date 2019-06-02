Видеоблогер Шарий собрался со своей партией идти в политику

2 июня 2019, 23:34

Экс-журналист заявил, что в политсилу намерен пригласить "друганов".

Шарий
Шарий собрался в народные депутаты / 24СМИ

Скандальный видеоблогер Анатолий Шарий планирует создать свою политическую партию и с ней принять участие в досрочных парламентских выборах, которые летом состоятся в Украине.

"Это, в принципе, то, к чему я склоняюсь, о чем я и думаю. У нас колоссально малый отрезок времени есть, но тем не менее, у нас есть голова, есть интересная команда и у меня есть такое понимание, что только сделав свою политсилу и пройдя с ней в парламент, можно чего-то добиться. Но там не должно быть ни одного человека, который был бы замазан", - заявил он в обращении на своей YouTube-канале.

По словам Шария, в команду необходимо брать очень близких людей, которым доверяешь, но, если они дискредитируют себя, то мгновенно от них избавляться.

"Если проходить в Раду командой, это должна быть команда друганов. Это правильно проводить тех, кого ты знаешь, в ком ты уверен. А если кто-то, в ком ты уверен, косякнет, убирать его нещадно", - подчеркнул он.

Шарий пообещал подписчикам, что будет вести и дальше свой видеоблог, независимо от результатов выборов и его присутствия в Верховной Раде.

Напомним, что ранее Шевченковский районный суд Киева отменил заочный арест и розыск Шария по делу о стрельбе в ходе конфликта в столичном McDonalds в 2011-м.

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Верховная Рада Анатолий Шарий
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