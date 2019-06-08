У Зеленского назвали цель заявления президента о потере Россией контроля над боевиками

Владимир Зеленский заявил о потере Россией контроля над боевиками, чтобы страна смогла повлиять на наемников, сообщила Юлия Мендель / Reuters

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что украинский лидер после обострения ситуации на Донбассе заявил о потере Российской Федерацией контроля над боевиками, чтобы страна смогла повлиять на наемников.

Для украинской стороны очевидно, что именно РФ несет ответственность за действия незаконных вооруженных формирований на востоке нашей страны, рассказала спикер theБабелю.

"…когда артиллерийские обстрелы происходят в тот самый момент, когда рабочие подгруппы (Трехсторонней контактной группы в Минске — Ред.) работают над механизмом прекращения огня, президент прямо указывает России на эту ответственность", — отметила собеседника.

По ее словам, Зеленский своим заявлением дает России "возможность исправить ситуацию путем влияния на боевиков, вернувшись таким образом в русло переговорного процесса".

Напомним, в ночь на 7 июня противник из артиллерии обстрелял Новолуганское Донецкой области и другие населенные пункты на Донбассе, погибли двое украинских военных, а восемь — получили ранения. После этого Владимир Зеленский выразил мнение, что артиллерийский обстрелы свидетельствуют о потере РФ контроля над наемниками.