Двое военных погибли в ООС: Зеленский заявил о потере Россией контроля над наемниками

7 июня 2019, 10:25

Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, как минимум, о частичной утрате управления и контроля над наемниками, считает президент.

Владимир Зеленский Донбасс
Зеленский считает, что РФ потеряла контроль над боевиками / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрелы артиллерией Новолуганского Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, как минимум, о частичной утрате управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", – сказал Зеленский, передает пресс-служба президента.

Он отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

"Обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Хоть бы кто отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и согласно ситуации. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", – заявил Зеленский.

Президент Украины также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинским военнослужащим, которые подверглись атаке.

Добавим, что с начала текущих суток боевики 7 раз обстреляли позиции ОС, 2 военнослужащих погибли, 4 - получили ранения, еще 4 - травмированы.

Читайте такжеСоветник Зеленского спрогнозировал будущее ООС на ДонбассеНапомним, ранее у Зеленского анонсировали новую "дорожную карту" по Донбассу. Новая "дорожная карта" имплементации Минских соглашений содержит два основных вопроса - прекращение огня и возвращение пленных, заявила на брифинге пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Также ранее стало известно о том, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в Минске предложил снять блокаду с оккупированного Донбасса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия Владимир Зеленский погибли ранены ООС
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:30
Экономист назвал возможный курс доллара в Украине к концу лета 2019
10:25
Двое военных погибли в ООС: Зеленский заявил о потере Россией контроля над наемниками
10:18
Геннадий Головкин vs Стив Роллс: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров
10:16
Новый бойфренд Ани Лорак попал на видео: певице не удалось скрыть возлюбленного Видео
10:03
Курс валют на 7 июня: гривна снова "потеснила" доллар и евро
09:52
"Попы нет и сиси пропали": Екатерина Варнава шокировала сеть худощавым видом Видео
09:45
В реке Рейн в Германии нашли убитой известную украинскую артистку Фото Видео
09:44
Асфальтный каток Зеленского, или Как старая элита получила по пухлой морде мнение
09:24
Главные новости 7 июня: "красные линии" команды Зеленского и предупреждение от Путина
09:21
"Успехи размером с Троещину": Кличко отреагировал на отказ Саакашвили опереться на его плечо
08:44
Сын Бари Алибасова поделился тревожной новостью о продюсере
08:37
У Зеленского нашли повод уволить Луценко
08:29
Открытый саботаж: какую игру Порошенко и Ко затеяли против Зеленского мнение
08:19
"Выпустить огненного змея": Путин предупредил об угрозе глобальных конфликтов
08:16
Апаршин получит новую должность в АП
07:54
Журналистка раскрыла решение Саакашвили насчет предложения Кличко по выборам
07:42
Фаршированные кабачки: вкусные и простые рецепты Фото
07:24
Спикер Зеленского назвала "красные линии" команды президента
07:16
Блокада Донбасса: бомба под Зеленского или мир любой ценой
06:56
Главная трагедия Зеленского мнение
06:31
Сказочный успех в июне: астролог назвал повелителей судьбы среди знаков Зодиака
05:53
Эпатажно и откровенно: Maruv показала сексуальные фото с концертов
05:10
Диетолог объяснила, как правильно есть грибы
04:23
"Маленькая Михримах-султан": Роксолана Мерьем Узерли показала подросшую дочь
03:49
Снижение температуры в июне: синоптики рассказали, когда спадет жара
03:17
Дочь Добкина в бикини засветила шикарную фигуру в Турции
03:01
В США глумливо назвали главный российский храм заводом по выпуску секс-игрушек Видео
02:17
Эксперт оценил предложение Кучмы снять блокаду с ОРДЛО
01:43
Звезда сериала Школа в бикини нежится на пляже
01:13
Психологи раскрыли секрет, как мужчинам легко добиваться секса у женщин
00:59
Ученые пояснили пользу кофе для сосудов
00:38
Обретение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать, а что нужно
00:31
Лига наций. Голландия - Англия - 3:1: Голландцы на нервах вышли в финал
00:03
Мадонна вспомнила о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна
06 июня, четверг
23:42
"Из пазла убрали кусочек": кварталовцы рассказали о работе без Зеленского
23:18
Беременную Маргариту Симоньян госпитализировали после скандала Видео
23:15
Неймар возглавил рейтинг по заработкам за год
22:44
Украинской авиакомпании запретили летать из-за небезопасности
22:18
"Лживая провокация": Гладковский возмутился акции протеста у его дома из-за хищений в Укроборонпроме Видео
21:51
Отстраненного из-за убийства мальчика главу полиции назначили руководителем в ООС
21:50
Стало известно, когда суд Амстердама огласит решение по "скифскому золоту"
21:28
В НАБУ обвинили КС: узаконил расхищение средств госпредприятий
20:58
КСУ признал неконституционным е-декларирование для активистов-антикоррупционеров
20:44
В Ужгороде военный пенсионер поджог себя из-за коммунальных проблем
20:19
Очередного вице-президента ФИФА арестовали
20:11
Медведчук, Левочкин, Штепа: Оппоблок сформировал список в Раду
19:55
В ОБСЕ назвали инициаторов снятия блокады с оккупированного Донбасса
19:37
Экс-форварду сборной Италии грозит три с половиной года тюрьмы
19:30
Внезапно умер звезда Глухаря и Санта-Барбары
19:26
У Зеленского анонсировали новую "дорожную карту" по Донбассу
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять