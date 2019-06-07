Двое военных погибли в ООС: Зеленский заявил о потере Россией контроля над наемниками

Зеленский считает, что РФ потеряла контроль над боевиками / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрелы артиллерией Новолуганского Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, как минимум, о частичной утрате управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", – сказал Зеленский, передает пресс-служба президента.

Он отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

"Обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Хоть бы кто отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и согласно ситуации. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", – заявил Зеленский.

Президент Украины также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинским военнослужащим, которые подверглись атаке.

Добавим, что с начала текущих суток боевики 7 раз обстреляли позиции ОС, 2 военнослужащих погибли, 4 - получили ранения, еще 4 - травмированы.

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