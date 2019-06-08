Британский политик спрогнозировал исход переговоров Зеленский — Путин

В дипломатии важно говорить с людьми, отметил член секретариата кабинета министров Великобритании.
Британский политик, бывший парламентарий, член секретариата кабинета министров Британии Брукс Ньюмарк считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин вряд ли воспримет Украину серьезно на переговорах, если не будет "кнута и пряника".
Маловероятно, что переговоры президента Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина будут успешными для украинской стороны, рассказал политик в интервью Апострофу.
По словам собеседника, украинское государство не сможет провести сбалансированные переговоры без сильного партнера, важно, чтобы его поддерживали НАТО и США.
"Мне, вам, Зеленскому может не нравиться Путин, но в дипломатии важно взаимодействовать и говорить с людьми. Поэтому он прав в попытках вступить с ним в контакт… Без сильного партнера Украина не сможет провести сбалансированные переговоры, а Путин вряд ли воспримет Украину серьезно, если не будет "кнута и пряника", — сказал политик.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что Украина будет делать все шаги к диалогу с Россией в нормандском формате (наша страна, РФ, Германия и Франция). Данилюк отмечал, что Владимир Зеленский не имеет никаких коммуникаций с РФ.