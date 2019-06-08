Британский политик спрогнозировал исход переговоров Зеленский — Путин

Переговоры Владимир Зеленский главы — Владимир Путин врядли будут успешными для Украины, полагает британский политик / Главред

Британский политик, бывший парламентарий, член секретариата кабинета министров Британии Брукс Ньюмарк считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин вряд ли воспримет Украину серьезно на переговорах, если не будет "кнута и пряника".

Маловероятно, что переговоры президента Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина будут успешными для украинской стороны, рассказал политик в интервью Апострофу.

По словам собеседника, украинское государство не сможет провести сбалансированные переговоры без сильного партнера, важно, чтобы его поддерживали НАТО и США.

"Мне, вам, Зеленскому может не нравиться Путин, но в дипломатии важно взаимодействовать и говорить с людьми. Поэтому он прав в попытках вступить с ним в контакт… Без сильного партнера Украина не сможет провести сбалансированные переговоры, а Путин вряд ли воспримет Украину серьезно, если не будет "кнута и пряника", — сказал политик.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что Украина будет делать все шаги к диалогу с Россией в нормандском формате (наша страна, РФ, Германия и Франция). Данилюк отмечал, что Владимир Зеленский не имеет никаких коммуникаций с РФ.