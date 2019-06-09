Политтехнолог оценил возможный союз Гройсмана и Вакарчука на выборах в Раду

Владимир Гройсман / facebook.com/volodymyrgroysman

Партия Украинская стратегия во главе с премьером Владимиром Гройсманом находится в крайне невыгодной ситуации в канун досрочных выборов в Раду.

Такое мнение в комментарии 24-му каналу высказал политтехнолог, исполнительный директор коммуникационной группы XPR Валентин Войткив.

По его мнению, Гройсман давно и плотно "засветился" в украинском политикуме, поэтому никак не сможет интегрироваться в среду политиков новой волны, на которых есть громадный общественный вопрос.

Читайте такжеИзбежавший отставки Гройсман сделал важное заявлениеШансы же на то, что Украинская стратегия сможет вступить в альянс, к примеру, с партией Голос (во главе со Святославом Вакарчуком), крайне малы.

"Это одна из причин, почему объединение "Украинской стратегии" с партией "Голос" не состоится: для Вакарчука подобный шаг означал бы потерю избирателей. Он пытается выделиться среди всех благодаря тому, что не берет в список депутатов и действующих политиков. В нынешних условиях это правильный шаг, который значительно повышает шансы "Голоса" на преодоление избирательного барьера,– пояснил Войткив.

Напомним, ранее у Вакарчука рассказали, как провели отбор кандидатов в избирательный список Голоса.