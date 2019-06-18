"С чистого листа": Газпром предложил Нафтогазу новый план сотрудничества

18 июня 2019, 13:39

Украинская сторона упорно хочет поменять формат этого возможного мирового соглашения.

Газпром
Газпром сделал предложение Нафтогазу / ТАСС

Газпром в рамках мирового соглашения по спорам в судах Стокгольма предложил Украине вернуться к переговорам "с чистого листа", сообщил член правления компании Сергей Кузнец.

"Но дело в том, что украинская сторона упорно хочет поменять формат этого возможного мирового соглашения", — добавил он.

Ранее в Москве предложили Киеву мировое соглашение по судам с Газпромом. Руководитель российского Минэнерго Александр Новак заявил о том, что Москва предложила Киеву мировое соглашение по арбитражным разбирательствам Нафтогаза Украины с Газпромом.

Читайте такжеСтокгольмский арбитраж принял неожиданное решение по спору Газпрома и НафтогазаТакже ранее  ранее эксперты заявили о том, что Нафтогаз на пару с Газпромом делают все, чтобы не решать проблему транзита через Украину. До этого Стокгольмский арбитраж принял неожиданное решение по спору Газпрома и Нафтогаза − касаемо взыскания с российской компании $11,58 млрд.

Также ранее Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил о том, что после президентских выборов в Украине Россия уже начала переговоры о продлении транзита газа.

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Газпром Нафтогаз Стокгольмский арбитраж Сергей Кузнец новости России
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