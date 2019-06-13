"Незачем биться, лучше мириться": В Москве предложили Киеву мировое соглашение по судам с "Газпромом"

Коллаж Нафтогаз/Газпром / biz.censor.net.ua

Руководитель российского Минэнерго Александр Новак заявил о том, что Москва предложила Киеву мировое соглашение по арбитражным разбирательствам Нафтогаза Украины с Газпромом.

"С российской стороны, со стороны Газпрома предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения",— цитирует чиновника агентство ТАСС.

Свое заявление Новак сделал во время брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Напомним, ранее эксперты заявили о том, что Нафтогаз на пару с Газпромом делают все, чтобы не решать проблему транзита через Украину. До этого Стокгольмский арбитраж принял неожиданное решение по спору Газпрома и Нафтогаза − касаемо взыскания с российской компании $11,58 млрд.