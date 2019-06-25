"Самый легкий путь": в странах Балтии призвали Украину не сваливать из ПАСЕ

В странах Балтии осудили решение ПАСЕ / Цензор.нет

В ночь на 25 июня ПАСЕ утвердила резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Документ поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

В странах Балтии негативно отреагировали на данное решение ПАСЕ.

"Принятое решение ПАСЕ вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов — это конфуз для ПАСЕ", — написала в Twitter президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

По ее мнению, "причины, по которым право голоса российской стороны в 2014 году было приостановлено, не исчезли".Латвия тоже осудила решение ПАСЕ.

"Прискорбная и разочаровывающая резолюция ПАСЕ безоговорочно восстанавливает право голоса российской делегации. Латвия выступила против этого решения, поскольку оно подрывает уважение к ключевым ценностям: демократии, верховенству права и правам человека", — написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Литвы выразили сожаление из-за решения о приглашении российской делегации для участия в июньской сессии ПАСЕ. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что бойкот украинской делегацией сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы нанесет ущерб интересам Киева.

"Я бы не советовал украинской делегации покидать сессию ПАСЕ. Развернуться и уйти — это самый легкий путь, но он может оказаться невыгодным самой Украине", — отметил Линкявичюс, передает eadaily.com.

Читайте также"Крым – часть России": у Путина истолковали скандальное решение ПАСЕНапомним, ранее Павел Климкин попросил не вешать всех собак на Порошенко и Зеленского. Решение о возвращении России в ПАСЕ было согласовано и принято еще до президентских выборов в Украине, заявил глава МИД Украины.

Также ранее сообщалось, Украина отзывает посла при Совете Европыиз-за возвращения России в ПАСЕ.