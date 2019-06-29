Климкин зарабатывает в три раза больше, чем Гройсман

Климкин получил в мае 30 минимальных зарплат / УНИАН

Глава МИД Украины Павел Климкин, который ранее опубликовал в соцсети ноты России и Украины, в мае получил самое высокое жалованье среди всех членов Кабинета министров украинского правительства, опередив в несколько раз Владимира Гройсмана.

По информации, Климкину в мае выдали зарплату в размере 130 тысяч гривен. В то же время оклад Климкина составляет всего 5 818 гривен, передают Українські новини.

Оказалось, что в прошлом месяце министру начислили 62 400 гривен материальной помощи на оздоровление.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов получил в мае зарплату в размере 118,2 тысячи гривен, а министр обороны Степан Полторак - 85,8 тысячи гривен.

Самое маленькое жалованье в мае получил министр информационной политики Юрий Стець - 16,5 тысячи гривен.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заработал 28,3 тысячи гривен.

Читайте также"Убогое существование и зарплата крайне низкая": Парубий во всеуслышание позавидовал ЗеленскомуЛюбительница раздавать советы, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун получила зарплату в размере 32,1 тысячи гривен.

Получка премьер-министра Владимира Гройсмана за май составила 37,5 тысячи гривен.

Ранее стало известно, сколько составила первая зарплата Зеленского-президента.