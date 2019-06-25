Стало известно, сколько составила первая зарплата Зеленского-президента

В АП рассказали, сколько Зеленский заработал за май на посту президента / Reuters

В Администрации Президента рассказали, сколько заработал Владимир Зеленский за первый месяц на посту главы государства.

В ответ на запрос издания Фактор, в АП сообщили, что первая зарплата новоизбранного президента за май 2019 года составила 12 727 грн, из которой вычислили 2 481 грн налогов.

"Заработную плату Президенту Украины В. Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост насчитано в размере должностного оклада – 12 727,27 гривен. Другие составляющие заработной платы (надбавки, премии) Президенту Украины не установлены", - сказано в ответе АП.

Первая зарплата Зеленского составила 12 727 грн / factor-news.info

Ранее стал известен размер зарплаты пресс-секретаря Зеленского – Юлия Мендель, судя по окладу, зарабатывает больше новоизбранного президента.