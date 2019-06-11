Стал известен размер зарплаты пресс-секретаря Зеленского

Юлия Мендель зарабатывает почти 16 000 грн в месяц / facebook.com/Iuliia-Mendel

В Администрации президента Украины рассказали, сколько зарабатывает пресс-секретарь новоизбранного главы государства.

Так, Украинские новости подали запрос в АП, и выяснили, что зарплата Юлии Мендель составляет почти 16 тысяч гривен.

"Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Ю.Мендель установлен в размере 15 720 гривен согласно постановлению Кабинета Министров от 18 января 2017 года №15 "Вопросы оплаты труда работников государственных органов", - сказано в ответе.

Зарплата Юлии Мендель - 15 720 грн / ukranews.com

Ранее Главред разузнал информацию о новом пресс-секретаре Зеленского Юлии Мендель: кто она, фото, биография и скандальные факты.