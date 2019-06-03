Официально названо имя пресс-секретаря Зеленского

Конкурс на должность выиграла журналистка.
СМИ назвали имя пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.
Это журналистка Юлия Мендель.
Информация о том, что конкурс на эту должность выиграла Мендель, просочилась в сеть еще несколько дней назад.
Юлии Мендель 32 года. Она родилась в Херсоне, училась на журналистике в Киеве. В разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.
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Ранее сообщалось, что Зеленский уволил заместителя председателя СБУ Кононенко. Официальный указ президента опубликован на сайте главы государства.
Напомним, председатель СБУ Василий Грицак вместе с заместителями подал в отставку.