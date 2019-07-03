Зеленский решил пойти конструктивный политический диалог с Лукашенко

Зеленский готов к диалогу с Лукашенко / president.gov.ua

Украина придает приоритетное значение по укреплению отношений с Беларусью, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский в своем поздравлении Александру Лукашенко с Днем независимости.

"Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение", - говорится в поздравлении Зеленского, сказано на официальном сайте президента Беларуси.

Зеленский также выразил надежду, что укреплению отношений будут способствовать совместные усилия и конструктивный политический диалог.

Читайте также"Хотите в Россию? Я не хочу": Лукашенко публично разбуянился в адрес Москвы"Уверен, что этому будут способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе вовремя II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года", - добавил президент Украины.

Отметим, День независимости в Беларуси отмечают 3 июля.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прикинул, сколько денег нужно будет на восстановление Донбасса после войны.