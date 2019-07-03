Зеленский прикинул, сколько денег нужно будет на восстановление Донбасса после войны

Владимир Зеленский / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский во время своего официального визита в Канаду заявил о том, что по предварительным оценкам, на восстановление Донбасса после окончания военного конфликта необходимо потратить более 10 млрд евро.

"По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более EUR10 млрд. Осенью этого года мы проведем форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", — рассказал он.

Напомним, ранее Зеленский рассказали о том, как он планирует утихомирить военный конфликт на Донбассе. Позднее он совершил поездку на позиции украинских военных близ Станицы Луганской и Счастья на Луганщине.