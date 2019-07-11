Западная журналистка рассказала, кого из кандидатов прочат на пост премьера Украины

Здание Кабмина / УНИАН

Журналист авторитетного издания Atlantic Council (США) Мелинда Херинг рассказала о том, что на данный всерьез рассматриваются кандидатуры пяти людей на пост главы украинского Кабмина.

На своей странице в социальной сети Facebook она написала, что правительство могут возглавить:

1) заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован;

2) директор по развитию бизнеса госкомпании НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко;

3) глава правления госкомпании НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев,

4) секретарь СНБО и бывший министр финансов Александр Данилюк;

5) экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

Херинг не стала раскрывать источник вышеуказанной информации. Однако немногим журналисты портала НВ, опросив собственные источники, заявили − что пятеро этих людей действительно являются кандидатами на пост премьер-министра Украины.

Напомним, ранее социологи опросили украинцев по поводу того, каких они имеют фаворитов в борьба за премьерское кресло.