У Зеленского прокомментировали возможную люстрацию для членов его команды

Руслан Стефанчук / УНИАН

Виднейшие представители команды украинского президента Владимира Зеленского теоретически смогут попасть под действие обновленного перечня закона "Об очищении власти" (закона О люстрации).

С таким заявлением в четверг, 11 июня, выступил в парламенте представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Причем вопрос о люстрации чиновников из команды Зеленского/партии Слуга Народа (тех, которые занимали высокие посты и во времена президентства Петра Порошенко) задала вице-спикер Рады Ирина Геращенко (партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность").

"Он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся, а это уже вопрос к Верховной Раде, будет ли поддержана эта инициатива", − заявил Стефанчук.

Напомним, в четверг, 11 июля, Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В нем он рассказал, что подает на рассмотрение в Раду свой проект закона о люстрации - который коснется Петра Порошенко и всех высших чиновников Украины времен его президентства.