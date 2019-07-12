Стала известна дата закрытия последней сессии Рады VIII созыва

Последняя сессия Верховной Рады VIII созыва закроется 19 июля, сообщил Андрей Парубий / УНИАН

Спикер Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий сообщил, что последняя — десятая — сессия действующего парламента закроется в пятницу, 19 июля.

В пятницу, 12 июля, прошло последнее пленарное заседание сессии Рады, председатель парламента объявил его закрытым, пишет УНИАН со ссылкой на корреспондента.

По словам Парубия, на 15-19 июля запланирована работа нардепов во фракциях, в комитетах и в комиссиях.

"Десятая сессия Верховной Рады Украины VIII созыва завершит свою работу 19 июля 2019 года…", — заявил спикер.Ранее сообщалось, что в Украине устранена главная угроза выборам в Верховную Раду 2019, которые запланированы на 21 июля, — Центральная избирательная комиссия выиграла Верховный суд относительного проведения повторной жеребьевки партий.