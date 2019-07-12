Стала известна дата закрытия последней сессии Рады VIII созыва

Сегодня состоялось последнее пленарное заседание парламента нынешнего созыва.
Спикер Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий сообщил, что последняя — десятая — сессия действующего парламента закроется в пятницу, 19 июля.
В пятницу, 12 июля, прошло последнее пленарное заседание сессии Рады, председатель парламента объявил его закрытым, пишет УНИАН со ссылкой на корреспондента.
По словам Парубия, на 15-19 июля запланирована работа нардепов во фракциях, в комитетах и в комиссиях.
"Десятая сессия Верховной Рады Украины VIII созыва завершит свою работу 19 июля 2019 года…", — заявил спикер.Ранее сообщалось, что в Украине устранена главная угроза выборам в Верховную Раду 2019, которые запланированы на 21 июля, — Центральная избирательная комиссия выиграла Верховный суд относительного проведения повторной жеребьевки партий.
Выборы в Верховную Раду 2019
20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.
На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных парламентских выборов.