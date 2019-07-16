Зеленский и Трамп встретятся в ближайшее время

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Отставка посла Украины в Вашингтоне не повлияет на визит президента Владимира Зеленского в США, поскольку поездка главы державы планировалась заранее. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко.

В настоящее время уточняются даты встречи Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает РБК-Украина.

"Визит в США планируется в ближайшее время. У нас есть приглашение от президента Трампа, но сейчас стороны уточняют даты. Это связано с графиками президентов", - сказал Пристайко.

Читайте такжеЗеленский и Трамп "нашли химию": посол назвал сроки визита президента Украины в СШАОн сообщил также, что визит президента Украины в США планировался заранее.

"Мы планируем еще некоторые мероприятия, в которых выполняет основную роль наше посольство в США. На сегодня Валерий Чалый является послом Украины и занимается непосредственно этой работой. После его отзыва этим будет заниматься так называемый поверенный в делах Украины в США. Обычно это один из старших дипломатов посольства США, который будет определен заранее", - добавил он.

Напомним, 1 июня стало известно, что Владимир Зеленский получил приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон.

Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявлял, что встреча украинского и американского президентов состоится в августе-сентябре 2019 года.

15 июля стало известно, что Владимир Зеленский решил сменить 12 руководителей посольств, в том числе и посла в США Валерия Чалого.