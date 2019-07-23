"Петуха посадят, неужто придет?": названо точное время допроса Порошенко в ГБР

Названо точное время допроса Порошенко в ГБР / Reuters

На 25 июля назначен очередной допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко. 23 июля, во вторник, известный юрист Андрей Портнов обнародовал точное время, на которое назначен допрос экс-гаранта.

"Уважаемые друзья, СМИ уже несколько раз сообщили, что на послезавтра, 25 июля, Порошенко вызван на допрос по делу об отмывании через офшоры украденных у государства средств и активов.

Но нигде не указано время допроса, чтобы благодарные граждане смогли встретить фигуранта возле входа в ГБР. Сообщаю, что допрос состоится в 15-30. Не благодарите", - сообщил Портнов на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, в пресс-службе партии Европейская солидарности заявили о том, что Порошенко не получал повесток от каких-либо следственных органов.

Читайте такжеВ ГБР завели уголовное дело за причастность окружения Порошенко к вывозу Чауса в МолдовуВ комментариях к сообщению Портнова украинцы пишут, что вряд ли Порошенко придет на допрос.

"Благодарить будем, когда петуха посадят", - ответил Портнову Raul Blanko.

"Да, если не придёт или не приведут, то это будут ещё долгие "игрульки"... Доставить нужно человека. Помочь, так сказать", - высказалась Ирина Малиновская.

"Неужто придет????? И неужто выйдет просто так с этого допроса? Тогда хочется прямую трансляцию встречи с благодарными гражданами на выходе)))", - добавила Ирина Груминская.

Напомним, ранее сторонники Порошенко захватили офис ГБР из-за дела экс-президента.

Также ранее сообщалось, Петра Порошенко официально вызвали на допрос в Госбюро расследований.

Также ранее сообщалось, в ГБР пригрозились доставить Порошенко силой, если он снова не явится на допрос