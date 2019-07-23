Прошедший в Раду от партии Зеленского фотограф рассказал о первоочередной задаче нардепов

Сергей Штепа и Владимир Зеленский / instagram.com/sergey_shtepa

Народные депутаты Верховной Рады нового, IX созыва, прежде всего обязаны будут рассмотреть отмену собственной неприкосновенности.

Такое мнение высказал Сергей Штепа (свадебный фотограф по профессии), который баллотировался от президентской партии Слуга народа одержал внезапную победу на одномандатном округе №77 в Запорожье над бывшим "регионалом" и директором завода Мотор Сич Вячеславом Богуслаевым, сообщает "Главком".

Более того, Штепа утверждает, что поддерживает идею с отменой выборов в Раду по мажоритарным округам.

Читайте такжеВ ЦИК подсчитали 95% голосов: Батькивщина увеличила отрыв от партии Порошенко"Да, поддерживаю. Потому что нельзя делать так, чтобы политик 10 лет засеивал гречкой, и постоянно выигрывал у тех людей, которые действительно что-то хотят сделать, но просто не имеют больших денег", – полагает он.

Сам Штепа намерен в парламенте трудиться либо в комитете культуры, либо в комитете транспорта.

"Я планирую работать в комитете транспорта или в комитете культуры. Мои законопроекты будут связаны с растаможкой автомобилей, а также с ответственностью органов власти за техническое состояние дорог. Это очень близкая для меня тема, я сам водитель. Каждый день много езжу и вижу те проблемы, с которыми сталкиваются обычные люди", – подытожил он.

Напомним, ранее Главред делал специальный материал о том, кто кроме Сергея Штепы одержал победу над старыми политиками над досрочными выборами в Верховную Раду.