Намечены сроки встречи Зеленского с Джонсоном

Владимир Зеленский и Борис Джонсон могут встретиться после 31 октября, сообщила посол Украины в Британии / Reuters

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко сообщила, что полноценный двусторонний контакт между президентом Украины Владимиром Зеленским и новым британским премьер-министром Борисом Джонсоном может состояться после 31 октября.

Наша страна будет продолжать продвигать украинскую повестку дня, будет продолжать политику, направленную на то, чтобы Британия оставалась ее союзником, рассказала дипломат в эфире Радио Свобода.

По словам собеседницы, для его нужно наладить личные контакты между Зеленским и Джонсоном.

"...Мы объективно даем время Великобритании на реализацию Brexit (выход Британии из ЕС — Ред.) до 31 октября, но после того момента будет делаться все, чтобы мы организовали полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами…", — отметила Галибаренко.

Напомним, Борис Джонсон 23 июля был избран новым лидером правящей Консервативной партии Британии и после этого получил право сменить Терезу Мэй на посту премьер-министра. Позже королева Елизавета II назначила Джонсона новым британским премьером.