Кто возглавит правительство Владимира Зеленского

Одной из самых главных интриг после парламентских выборов является вопрос – кто станет следующим главой правительства. Социологи озвучивают рейтинги вероятных претендентов, а от команды Зеленского звучат фамилии вероятных кандидатов.

Мы собрали всех претендентов, о которых говорят, как о возможных премьерах и выяснили у экспертов, кто из них лучше всего подходит под эту должность.

По данным опроса социологической группы Ретийнг, 55% считают, что будущим главой правительства должен стать кандидат с большим опытом управления страной. Правда, 35%, напротив, ожидают новую личность, даже без опыта государственного управления. Среди возможных кандидатов чаще всего будущим премьер-министром респонденты видят Юрия Бойко, Юлию Тимошенко, и Владимира Гройсмана. А в СМИ звучат фамилии Владислава Рашкована, Алексея Гончарука, Андрея Коболева и Юрия Витренко. Также, ранее вероятным премьером называли Александра Данилюка.

Семья в Вашингтоне

41-летний Владислав Рашкован является заместителем исполнительного директора от Украины в МВФ. Он родился в Одессе, там закончил государственный экономический университет. Потом работал в UniCredit Bank, где дослужился до должности финансового директора и члена правления. А в 2014-ом возглавил один из департаментов Нацбанка, в котором спустя полгода работы стал зампредом НБУ.

Владислав Рашкован с супругой

В СМИ в 2016-ом появилась информация, что в Нацбанке хотят уволить всех уборщиц, а взамен провести тендер на аутсорсинг клининга НБУ, в результате чего сотрудники ведомства остались на полтора года без туалетной бумаги. А к Рашковану приклеилось обидное прозвище – "срачкован".

Согласно декларации (последняя была опубликована в 2017-ом), у семьи банкира есть квартира на 148 "квадратов" в Киеве, две квартиры в Одессе, особняк в Нерубайском Одесской области – возле Хаджибейского лимана.

С супругой Викторией Владислав воспитывает двух детей, Софию и Александра. В 2018-ом девочка написала, что уже год с родителями живет в США и учится в обычной школе Вашингтона.

Защищал пострадавших инвесторов

Алексею Гончаруку в июле исполнилось 35 лет. Сейчас юрист и адвокат по образованию занимает должность заместителя главы Офиса президента Андрея Богдана.

Он родился в Городне Черниговской области, учился в МАУП, а карьеру юриста начал на Городнянском заводе продтоваров. Потом работал в инвестиционных и юридических компаниях, был главой общественной организации Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам и председателем третейского суда при Союзе инвесторов Украины.

Алексей Гончарук

В политике пробовался в 2014-ом, пытался попасть в Раду от партии Сила людей, которую возглавлял политолог Александр Солонтай. Потом был внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов Сергея Курыкина и советником первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

В команду Зеленского он попал благодаря Андрею Богдану. По слухам, очень хорошо себя зарекомендовал.

Все в семью

Председатель правления НАК Нафтогаз 40-летний Андрей Коболев – выпускник Института международных отношений. Карьеру начал в 1999-ом в международной консалтинговой и аудиторской компании, а в Нафтогаз пришел в 2002-ом, а возглавил компанию в марте 2014-го.

Глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев

Коболев постоянный фигурант журналистских расследований – за прошлый год он получил 286,5 млн. грн. премии за победу в Стокгольмском арбитраже против российского Газпрома. Правда, российская сторона деньги (речь идет о $2,56 млрд.) так и не выплатила. А журналистам глава Нафтогаза признался, что деньги перевел маме, которая давно живет в США.

Еще один вероятный кандидат - заместитель главы НАК Нафтогаз 42-летний Юрий Витренко. Он сын лидера Прогрессивной партии Наталии Витренко. В 1996-ом окончил бакалаврат Киевского национального экономического университета. Карьеру начинал аналитиком в Украинской финансовой группе, потом работал Укринбанке, а с 2002-го – в Нафтогазе.

Юрий Витренко - исполнительный директор НАК Нафтогаз

С супругой Ириной, тоже экономистом по образованию, воспитывают троих детей.

Победит Рашкован?

Что касается старых политиков, таких как Юлия Тимошенко и Юрий Бойко, то шансов занять премьерское кресло у них очень мало, говорят эксперты.

"К сожалению, Юлия Тимошенко вряд ли сможет стать премьером. Хотя такую ​​конфигурацию вполне можно представить в случае коалиции Слуги народа с Батькивщиной. Хотя перевешивания на Тимошенко негативных и популярных решений со стороны Зеленского было бы целесообразным, чтоб не ускорять "слива" собственного рейтинга", - объясняет нам политолог Виталий Кулик.

По его словам, кандидатуру Юрия Бойко вообще никто не рассматривает как приемлемую на пост премьер-министра. Это даже не обсуждается - ни у Зеленского, ни в экспертной среде.

А вот секретарь СНБО Александр Данилюк сам признался, что не видит себя на должности главы правительства.

"Если говорить о Данилюке и других, то на мой взгляд, наиболее оптимальной кандидатурой на данный момент является Рашкован. В силу того, что он имеет прямые связи с международными валютными организациями. Кроме того, его называют равноудаленным от центра принятия решений. Поэтому он мог бы претендовать на независимого премьера, даже от монопартийного большинства", - уточнил политолог.

Но обратил внимание, что вопрос в том, чьи лоббистские усилия в окружении Зеленского победят.

"Поэтому думать сейчас, кто именно может стать премьером-технократом, нет особо смысла. На Банковой четко заявили, что не хотели бы иметь премьер-политика - они хотели бы иметь премьер-технократа, то есть исполнителя экономической линии президента. При таких условиях, я думаю, Рашкован должен больше шансов занять эту должность. Но, опять-таки, насколько мне известно из инсайдерских источников, в Зеленского не все так однозначно по этому вопросу", - сказал нам Кулик.

Судьбу решает хозяин должника

Политолог Андрей Золотарев подтверждает, Рашкована называют одним из вероятных претендентов.

"Одни говорят о нем, как об одном из немногих, кто разбирается в своем деле. Другие рассказывают о том, что итоги его деятельности в стенах НБУ – весьма сомнительного свойства. Внешне он выглядит, как профессионал, и удален от групп влияния. А также - приемлем для внешних партнеров, для кредиторов, таких как МВФ. А кредитор всегда играет определяющую роль, потому что является наполовину хозяином должника. В данном случае – Украины. Поэтому с точки зрения непростых отношений с Международным валютным фондом, а нашей стране нужно где-то кредитоваться и в ближайшее время возвращать миллиарды, у Рашкована есть определенный карт-бланш", - говорит Золотарев.

И добавляет, что фигура Гончарука также выглядит вполне приемлемой персоной для наших внешних партнеров.

"Но тем не менее, его хвосты в отношении олигархических групп влияния более заметны", - уточняет политолог.

Что касается Коболева и Витренко, то они токсичны.

"Хотя их постоянно называют, с точки зрения рейтинга президента – это достаточно контраверсийные персоны. Ни для кого не секрет, что личность того же Коболева является предельно токсичной, и перебить это будет очень тяжело. Назначить главой правительства человека, который ассоциируется с тарифным беспределом, когда за период президентства Петра Порошенко они взлетели чуть ли не в восемь раз, я не думаю, что это самый хороший ход. Поскольку для рядового украинца это будет негативный сигнал. Возможно, Коболев также удовлетворит внешних партнеров, но это ведь пол дела. Все-таки в данном случае более приемлема фигура, на которой нет такого шлейфа негатива", - считает Золотарев.

Что касается Юрия Бойко, то он политически неприемлем для команды нового президента.

"Владимир Зеленский изначально очертил, с кем он не будет вступать в политические союзы и партнерство – это фигуры Петра Порошенко и Виктора Медведчука. Поскольку за Бойко маячит фигура Медведчука, то его кандидатура в качестве премьера априори исключена. И мне кажется, что Ринату Ахметову легче будет пережить свое поражение, чем Медведчуку такую победу. Поскольку рейтинг Бойко, как премьера – 10-13 процентов, на фоне 254 штыков Слуги народа в Раде, эти цифры мало что решают", - говорит политолог.

Что касается Юлии Тимошенко, то у нее занять этот пост – минимальные шансы.

"Зная достаточно жесткий стиль руководства Юлии Владимировны, есть опасение, что однажды утром можно проснуться и обнаружить, что Зеленский работает президентом у премьера Тимошенко. Тем более учитывая, что новый глава государства не намерен ни с кем делить власть, и то, что лидера Батькивщины сложно назвать новым политиком. Поэтому с точки зрения репутационных рисков, вряд ли команда Зеленского пойдет на союз с Юлией Владимировной и предложит ей пост главы Кабмина", - говорит эксперт.

Ищут технократа

И добавляет, что назывались и другие кандидатуры. Например, политиков и бизнесменов Олега Дубины и Игоря Палицы.

"Но представители команды Зеленского дезавуировали назначение этих персон. Предполагаю, что у Зеленского с кандидатурой главы правительства еще окончательно не определились. Какой премьер нужен президенту Зеленскому? С точки зрения интересов нового главы государства, это должна быть та фигура, с которой не возникнет разночтений в подходе к стратегическим вопросам. И, как и все украинские президенты, думаю Зеленский меньше всего хотел бы политически самостоятельного премьера, который бы выстраивал собственную политическую перспективу", - прогнозирует Золотарев.

По его словам, президент скорее всего хочет премьера-технократа, который не будет заниматься самодеятельностью и проводить свою линию.

"Мы видели, что произошло с Владимиром Гройсманом, о котором все говорили, что он является протеже Порошенко, но тем не менее к концу президентства Порошенко мы увидели, что у одного обнаружились подозрения, а у другого – амбиции. И мы видели. Как сложно складывались их внутренние отношения друг с другом. Зеленский постарается этого не допустить", - резюмировал Золотарев.