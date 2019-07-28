Зеленский обратился с просьбой к предстоятелям украинских церквей

Владимир Зеленский / Офис президента

В воскресенье, 28 июля, президент Владимир Зеленский поздравил всех с Днем Крещения Руси-Украины и обратился с просьбой к предстоятелям украинских церквей.

Глава государства призвал предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера не разделяла украинцев, а объединяла, говорится в его аккаунте в Twitter.

Лидер нашей страны подчеркнул, что сила и будущее его соотечественников заключаются в единстве.

"…Это историческое событие (крещение Руси — Ред.) стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев…", — отметил президент.

Напомним, 15 декабря 2018-го в Киеве состоялся Объединительный собор, в результате которого была создана Православная церковь Украины. В состав ПЦУ, в частности, вошла Украинская православная церковь Украины Киевского патриархата.

ПЦУ возглавил митрополит Епифаний, а предстоятель УПЦ КП Филарет стал почетным патриархом новосозданной церкви. Позже Филарет собрал свой "собор" на нем "реанимировали" УПЦ КП.