Зеленский не получит тотальный контроль над фракцией Слуги народа в парламенте - эксперт

Владимир Фесенко провел параллель между Слугой народа и Партией регионов / Главред

Президент Владимир Зеленский получит в Верховной Раде IX созыва по результатам досрочных парламентских выборов более многочисленную фракцию, чем в свое время имела Партия регионов. Однако, влияние действующего гаранта на нардепов, будет меньшим, чем у экс-президента-беглеца Виктора Януковича. Такое мнение высказал в интервью Главреду политолог Владимир Фесенко.

"Партия регионов была настоящей партией: административно построенной, с четкой вертикалью, четким механизмом принятия и обеспечения решения, в частности, во время голосования в парламенте. У Слуги народа этого всего нет. Эта партия только формируется", - пояснил эксперт.

По его мнению, лидеру Слуги народа Дмитрию Разумкова еще только предстоит строить действенный механизм контроля над фракцией, чтобы она была управляемой.

Также Фесенко прокомментировал тезис о якобы узурпации власти Владимиром Зеленским.

"Узурпатор - это тот, кто незаконно захватил власть. Президент Зеленский и партия Слуга народа абсолютно демократично и законно выиграли сначала президентские, а теперь - парламентские выборы", - считает он.

Читайте такжеВладимир Фесенко: В новой Раде на Зеленского и его фракцию будут "гавкать" со всех фронтов: и Медведчук, и ПорошенкоКроме того, партия слуга народа – очень пестрая. Там есть и либералы, и популисты, и консерваторы. Поэтому противоречия и борьба различных позиций в политсиле будут, а значит и узурпации не случится.

Напомним, президентская партия Слуга народа на внеочередных выборах в парламент установила несколько рекордов. В частности, за всю историю Украины еще ни одну политсилу не поддерживало такое количество избирателей.