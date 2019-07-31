Эксперт объяснил, почему в новой Раде Голос и Европейская солидарность будут "дышать в унисон"

Голос и Европейская солидарность будут "дышать в унисон"

В новой Верховной Раде возможно совместное ситуативное голосование Голоса и Европейской солидарности, заявил политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Будет совместное ситуативное голосование и создание межфракционных объединений в поддержку чего-то, например, армии, благотворительности, различных евроинтеграционных проектов", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

По его мнению, Голос и Европейская солидарность будут "дышать в унисон" в вопросах европейской и евроатлантической интеграции: "Здесь возможно полное взаимодействие".

Вместе с тем эксперт прогнозирует, что объединение с Европейской солидарностью и переход Голоса в оппозицию вряд ли можно ожидать.

"Голос еще не скоро перейдет в оппозицию", - добавил Кулик.

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