Арест российского танкера Neyma: в МИД России открестились от судна

30 июля 2019, 22:41

В МИД России перевели все стрелки на собственника танкера Neyma.

В РФ отреагировали на арест танкера Neymа / Reuters

Россия будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Neyma, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин.

По его словам, самым главным для ведомства было освобождение экипажа танкера. 

"Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане моряки уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должна решить судебная инстанция. Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. И будем за этим наблюдать", - заявил Карасин. 

Также Карасин подчеркнул, что оспаривать решение властей Украины об аресте судна должен его собственник.

"Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу", - заявил он. 

Читайте также"Покупка фиктивная": что известно о задержанном в Украине танкере РФНапомним, 30 июля суд арестовал задержанный в Измаиле российский танкер Neyma. Такое сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал руководитель Главной военный прокуратуры Анатолий Матиос.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства суд наложил арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами", - написал он.

25 июля сотрудники СБУ в результате спецоперации задержали российский танкер Neyma. Позднее представители официального Киева сообщали, что это судно принимало участие в блокировке украинских военных кораблей в ноябре минувшего года во время атаки россиян из Пограничного управления ФСБ в Керченском проливе.

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СБУ арест МИД РФ новости России танкер NEYMA
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