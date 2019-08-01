Ляшко сделал предложение Кличко, мэр Киева ответил жестом

1 августа 2019, 07:25

Лидер Радикальной партии пожаловался на наступление "зеленой чумы".

Олег Ляшко — Олег Ляшко предложил Виталию Кличко объединить усилия против
Олег Ляшко предложил Виталию Кличко объединить усилия против "зеленой чумы" / Скриншот

Главный "радикал" Украины — нардеп Верховной Рады VIII созыва, лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил мэру Киева Виталию Кличко объединиться против "зеленой чумы".

Градоначальник ответил на предложение — поднял вверх большой палец руки, рассказал политик в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам Ляшко, он сделал предложение Кличко в среду, 31 июля. 

"Друзья, привет, у меня есть для вас замечательная новость — для каждого украинца, для каждого человека, который переживает за судьбу и будущее нашего государства", — сказал политик.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал политическую судьбу Ляшко"Радикал" добавил, что "предложил Кличко — законно избранному мэру Киева — объединить наши усилия для того, чтобы остановить наступление "зеленой чумы" на самоуправление Киева и захват Украины". 

"Виталий показал вот так (Ляшко поднял вверх большой палец правой руки — Ред.). Это прекрасная новость…", — утверждает лидер Радикальной партии.

Чудова новина! Ми об‘єднуємо з Віталієм Кличком наші зусилля проти нашестя зеленої чуми на Україну.

Опубликовано Олег Ляшко Среда, 31 июля 2019 г.

Напомним, 21 июля в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду 2019. В ЦИК подсчитали протоколы и сообщили, что с большим отрывом победила партия Слуга народа президента Владимира Зеленского, а Радикальная партия Олега Ляшко не преодолела пятипроцентный барьер и не попала в парламент IX созыва.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабинет министров снять Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации. Кличко занимает должность главы КГГА с 25 июня 2014-го.

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Виталий Кличко объединение Радикальная партия Олег Ляшко
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