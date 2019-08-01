У Вакарчука озвучили ключевые задачи Рады IX созыва

У новой Рады есть ряд важных задач, сообщили в партии Голос / УНИАН

Самые важные задачи Верховной Рады IX созыва — продолжение и совершенствование медицинской реформы, продолжение образовательной реформы и работа над пенсионной реформой.

Новый парламент должен проработать социальные вопросы пенсионного обеспечения, проверить все социальные доплаты, рассказал седьмой номер партии Голос лидера Океану Ельзи Святослава Вакарчука Ярослав Юрчишин в интервью 24 каналу.

По словам собеседника, Рада обязательно должна снять с нардепов неприкосновенность. Юрчишин также сказал, что парламенту нужно сотрудничать с президентом Владимиром Зеленским, чтобы улучшить жизнь украинцев.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему в новой Раде Голос и Европейская солидарность будут "дышать в унисон""Здесь в приоритете социальная сфера, экономика, упрощение ведения бизнеса и поощрение инвесторов приходить в страну, очень важна и судебная реформа", — заявил он.

Напомним, в Украине 21 июля состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. В Центризбиркоме подсчитали протоколы и сообщили, что триумфатором избирательной гонки стала партия Слуга народа Владимира Зеленского, а партия Голос заняла пятое место.