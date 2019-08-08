Скандал в партии Смешко закончился изгнанием партийной верхушки / twitter.com/romromaniuk

Из партии Сила и честь Игоря Смешко изгнали его первого зама Александра Кихтенко и еще несколько глав региональных отделений.

Как сообщается на сайте самой партии, выгнали партийцев за попытку раскола и дискредитации политсилы.

Теперь уже бывшие однопартийцы обвинили изгнанников в том, что те на прошлых выборах распространяли в СМИ "манипулятивную и ложную информацию" о своей политсиле, а также имели "личные амбиции и меркантильные интересы".

По мнению партийного политсовета, эти люди пытались также оказать психологическое давление на руководство Силы и чести, осуществить "рейдерский захват" контроля над ней – после того, как у партии появилась возможность получить госфинансирование по результатам выборов 2019.

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"Своей деятельностью они сделали все возможное, чтобы снизить ее рейтинг и поддержку избирателей", – отмечается в заявлении.

Речь идет, в частности, о:

первом заместителе председателя Александре Кихтенко;

члене политсовета Михаиле Нечипоруке;

члене политсовета Юрии Черкасове;

члене контрольно-ревизионной комиссии партии Юрии Ляховском;

главе правления Днепропетровской облорганизации партии Владимире Фастове;

председателе правления Херсонской облорганизации Александре Витковском;

главе правления организации в Черниговской области Валерии Безкровном;

председателе правления Харьковской областной организации партии Геннадии Крутове.

Напомним, ЦИК обработала 100% протоколов. По итогам голосования в парламент попало всего пять партий. Сила и честь в парламент не прошла.