В Раде начали заседать избранные будущие нардепы

В парламенте стартовало заседание подготовительной депутатской группы / УНИАН

В пятницу, 9 августа, началось первое заседание подготовительной депутатской группы из числа кандидатов, которые были избраны в Верховную Раду IX созыва.

В заседании группы приняли участие представители партий, которые попали в парламент в результате выборов, сообщает Lb.ua, ссылаясь на корреспондента.

По его данным, будущие нардепы определят дату первого заседания новой Рады и порядок размещения фракций в зале.

Издание выяснило, что в заседании приняли участие 17 представителей партии Слуга народа, трое - Оппозиционной платформы - За жизнь, двое - Батькивщины, двое - Европейской солидарности и один - Голоса.

Напомним, 21 июля состоялись выборы в Верховную Раду Украины 2019. В начале августа ЦИК установил официальные результаты выборов в общегосударственном многомандатном округе - в Раду IX созыва попали пять партий, лидер избирательной гонки - партия Слуга народа - получила свыше 43% голосов.

Позже Центризбирком установил результаты выборов в Раду в 198 одномандатных избирательных округах из 199. Результаты избирательной гонки не были установлены в крайний срок только в округе №210. Таким образом, неизвестно имя только одного будущего нардепа из 424.