Стала известна дата переговоров Зеленского с премьером Израиля

Владимир Зеленский проведет переговоры с Биньямином Нетаньяху 19 августа / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в начале следующей недели проведет переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Израильский чиновник посетит Киев и вместе с главой нашей страны почтит память жертв трагедии в Бабьем Яру, говорится на сайте украинского лидера.

Проведение переговоров Зеленский - Нетаньяху запланировано в понедельник, 19 августа.

/ Скриншот с president.gov.ua

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху прибудет в Киев с визитом 18 августа. СМИ писали, что чиновник 19 числа планирует вернуться в Израиль. В последний раз Нетаньяху посещал Киев в марте 1999-го.