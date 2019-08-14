Стала известна дата переговоров Зеленского с премьером Израиля

Президент скоро пообщается с израильским чиновником.
Президент Владимир Зеленский в начале следующей недели проведет переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Израильский чиновник посетит Киев и вместе с главой нашей страны почтит память жертв трагедии в Бабьем Яру, говорится на сайте украинского лидера.
Проведение переговоров Зеленский - Нетаньяху запланировано в понедельник, 19 августа.
Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху прибудет в Киев с визитом 18 августа. СМИ писали, что чиновник 19 числа планирует вернуться в Израиль. В последний раз Нетаньяху посещал Киев в марте 1999-го.