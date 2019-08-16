"Решил основную задачу": политолог оценил 100 дней президентства Зеленского

Владимир Зеленский пересек рубеж в 100 дней на посту президента / пресс-служба президента Украина

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что 100 первых дней пребывания на посту президента Владимира Зеленского ознаменовались, как ошибками и ляпами, так и решением основной задачи, которая стояла перед гарантом.

"Не вдаваясь в детали (по которым можно найти немало ошибок и ляпов в деятельности нового главы государства), отмечу главное – Зеленский максимально успешно решил основную задачу, которая стоит перед всеми новыми президентами на стартовом этапе их деятельности – ему удалась быстрая концентрация власти в руках своей команды (блицкриг с досрочными парламентскими выборами, абсолютная победа на этих выборах, в результате этой победы – получение полного контроля над новым составом парламента и следующим правительством)", - написал он в Facebook.

По словам Фесенко, теперь перед командой Зеленского возникнет задача особенной сложности- правильно распорядиться властью и не подвергнуться соблазну, который неизменно принесет абсолютное большинство в парламенте.

"Не возникнет ли головокружения от электоральных успехов и чрезмерной концентрации власти? Что возьмет верх – прагматичная рациональность или самоубийственная самонадеянность? Первые, но не окончательные ответы на эти вопросы мы получим уже в ближайшие месяцы. Чтобы избежать потенциальных проблем команде нового Президента следует быть открытой для дискуссий и взаимодействия с другими политическими силами и гражданским обществом", - отметил эксперт.

Напомним, ранее во время чата в Главреде Фесенко заявил, что в новой Раде на Зеленского и его фракцию будут "гавкать" со всех фронтов: и Медведчук, и Порошенко.