В Офисе президента не смогли показать заявления об отставки "всей команды"

В Офисе президента не смогли показать копии заявлений об отставке "всей команды" / president.gov.ua

В Офисе Президента Украины пока не смогли предоставить заявления об отставке сотрудников, которые пришли на работу вместе с Владимиром Зеленский и Андреем Богданом, о наличии которых после скандала с "отставкой" Богдана заявлял сам Президент.

Отметим, вечером 1 августа в СМИ появилась информация об уходе в оставку руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.

А 2 августа, во время официального визита на Прикарпатье, президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал данную ситуацию.

По словам президента, такое же заявление на увольнение, которое написал руководитель Офиса президента Андрей Богдан, написали "все в его команде". При этом он уточнил, что пока ничего не подписывал.

"Мы не держимся за власть. Все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. И если общество будет чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с задачами, возложенными на него, в любой момент этот человек уйдет в отставку. Тем более, что заявление уже есть ", - отметил тогда Владимир Зеленский.

Читайте также"Общаемся с обществом без журналистов": Богдан рассказал о своей "отставке"Так вот, в ответе Офиса президента Украина на информационный запрос Українських Новин сказано, что заявления пока предоставить не могут.

"Принято решение о продлении срока рассмотрения указанного запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления", - говорится в ответе ОПУ.

Напомним, 2 августа пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на сообщение об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Слухи не комментирую", - заявила она и добавила, что дополнительных комментариев по поводу этой информации давать не будет.