В Раде избрали временное руководство и определились с рассадкой нардепов

В Раде избрали временное руководство / УНИАН

Во время подготовительного заседания Верховной Рады определился состав временного президиума парламента.

"В соответствии с доработанной информацией в первой подгруппе вносится предложение Верховной Раде Украины выбрать во временный президиум первой сессии - Разумкова Дмитрия как главу подготовительной депутатской группы, Стефанчука Руслана от политической партии Слуга народа, Иоффе Юлия от Оппозиционной платформы - За жизнь, Кожемякина Андрея от ВО "Батькивщина, Забродского Михаила от партии Европейская солидарность и Железняка Ярослава от политической партии Голос", - сказал избранный нардепом от Слуги народа, представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук.

Читайте также"Большой шкандаль": чего ждать от Порошенко и Медведчука в РадеСоответствующее предложение поддержали на заседании единогласно.

Также группа по подготовке 1-й сессии 9-го созыва Верховной Рады определила рассадку партий в зале заседаний парламента.

Согласно проекту, все первые ряды займут 254 депутата от партии Слуга народа, а на задних рядах в порядке с права налево будут сидеть депутаты Оппозиционной платформы - За жизнь, избранные в одномандатных округах парламентарии, депутаты Всеукраинского объединения Батьківщина, Голоса и Европейской солидарности.

/ ukranews.com

Кроме того группа определила компетенцию комитетов 9-го созыва, добавив в название комитета по вопросам прав человека, деокупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях, Севастополе и Крыму, национальных меньшинств, межнациональных отношений, а также уполномочила комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования на рассмотрение вопроса военной медицины.

Как известно, первое заседание Верховной Рады 9-го созыва запланировано на 29 августа.

Напомним, ранее стела известна дата, когда Рада планирует отменить депутатскую неприкосновенность.