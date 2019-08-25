"Есть три человека": Зеленский рассказал о кандидатах на пост министра финансов

Среди претендентов на пост главы Минфина находится Оксана Маркарова.
Трое кандидатов претендуют на пост министра финансов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, в числе этих претендентов находится действующая министр Оксана Маркарова.
"У нас есть три человека. Все три очень хорошие", - подчеркнул глава государства во время общения с журналистами, сообщает Радио Свобода.
Президент также пообещал провести пресс-конференцию после назначения правительства в сентябре.
Напомним, ранее Зеленский рассказал о двух кандидатах на пост премьера.