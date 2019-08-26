В Слуге народа готовят систему голосования в Раде по отпечатку пальца

26 августа 2019, 17:34

Кнопку, которая реагирует только на тепло руки, считают несовершенной.

Стефанчук
Стефанчук обещает контролировать присутствие депутатов в Раде по отпечатку пальца / УНИАН

Представитель президента в Верховной Раде, нардеп от Слуги народа Руслан Стефанчук анонсировал установку в Верховной Раде новой системы голосования Рада-4, которая, в отличие от сенсорной кнопки системы Рада-3, будет реагировать не на тепло руки депутата, а на его отпечаток пальца.

"Сегодня мы уже поднимаем вопрос о системе Рада-4. Рада-3 – это просто сенсорная кнопка, то есть реакция на тепло. Когда же мы говорим о Раде-4, то это реакция на отпечаток пальца депутата", - сказал политик в эфире телеканала Наш.

По словам Стефанчука, уже ведутся переговоры с Институтом прикладной математики и механики НАН Украины, который будет реализовывать решение проблемы технически. Помимо этого, проводятся консультации с юристами о внесении соответствующих изменений в регламент Верховной Рады.

Читайте такжеРада начнет процедуру сокращения депутатов до 300 – СМИДепутат пообещал, что новая усовершенствованная система будет готова к работе вскоре после зимних парламентских каникул.

"Я думаю, где-то в течение полугода (система Рада-4 будет введена в эксплуатацию – ред.). Это не от нас зависит - это вопрос технический. Систему надо разработать, сертифицировать и внедрить в Верховную Раду. Очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что после зимних каникул мы сможем перейти на совершенно новую систему голосования", - сказал представитель Слуги народа.

Напомним, избранный народным депутатом от Слуги народа Игорь Кривошеев заявил, что первым законом, который проголосует Верховная Рада девятого созыва, будет отмена депутатской неприкосновенности.

Ранее депутат от партии Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что нового Премьер-министра Украины изберут в ходе заседания Верховной Рады 29 августа 2019 года.

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