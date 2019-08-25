"Обсудили еще в Трускавце": в Слуге народа рассказали, с чего начнет работу новая Рада

Народные депутаты возьмутся за закон об императивном мандате / УНИАН

Избранный народным депутатом от Слуги народа Игорь Кривошеев заявил, что первым законом, который проголосует Верховная Рада девятого созыва, будет отмена депутатской неприкосновенности.

По его словам, далее последует голосование по закону об императивном мандате.

"На самом деле, программа действительно объемная. Мы поделились на рабочие группы, из которых будут сформированы комитеты, и у этих комитетов непочатый край работы. Я только что с совещания рабочей группы, и мы уже месяц этот процесс налаживаем, понимаем, что очень сложно систематизировать наследство, которое нам досталось от предыдущих комитетов, и на это наложить новое видение, поэтому работы действительно много", - рассказал он Буквам.

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Также он сказал, что программу партии члены Слуги народа обсудили еще во время обучения в Трускавце, и "ни у кого никаких вопросов не было".

Напомним, ранее новоизбранный депутат от партии Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что нового Премьер-министра Украины изберут в ходе заседания Верховной Рады 29 августа 2019 года.