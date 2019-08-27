Политолог рассказал, как Порошенко и Ко тихо саботировали политику Зеленского

27 августа 2019, 22:43

По мнению эксперта, ситуация, сложившаяся в украинской политике в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского, вполне себе уникальна.

Путин Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский / Reuters

В Украине впервые за всю историю внутренней политики сложилась ситуация, когда новоизбранном президенту (Владимиру Зеленскому) пришлось все первые сто дней правления потратить на то, чтобы окончательно и бесповоротно отобрать власть у предшественника (Петра Порошенко).

Такое мнение в комментарии Главреду высказал политолог Виктор Небоженко говорит, что

"Результатов работы Зеленского пока нет, и дело не в том, что он не понимает работу президента. А в том, что обычно один глава государства после поражения передает власть другому, так всегда бывает. А сейчас ни Петр Порошенко, ни Виктор Медведчук не собираются добровольно от нее отказываться. И Зеленский потратил сто дней своей работы на то, чтобы добиться большинства своих полномочий. Поэтому особых решений, событий не было, хотим мы этого или нет", − говорит Небоженко.

Читайте также100 дней "рыбалки на Дискавери": чем удивил Зеленский на посту президентаПо словам эксперта, ему крайне трудно выделить в работе президента Владимира Зеленского что-либо отдельное.

"Впервые с момента перевыборов трудно сказать, кто правит страной.  Верховная Рада не работает, Администрации президента нет, она скукожилась до уровня стыдливого Офиса, а это плохо, потому что он ассоциируется с "офисным планктоном". Но это все мелочи, ничего, что можно было бы назвать невероятным прорывом или чудовищным поражением, я не вижу", - подытожил он.

Напомним, ранее  представителя президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук прокомментировал первые 100 дней его президентства.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Медведчук Виктор Небоженко Украина
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