Цирк с обменом пленными: в Кремле красиво отморозились

28 августа 2019, 14:24

Песков подчеркнул, что в правительстве не говорили, что сегодня, 28 августа, что-то планируется.

дмитрий песков
Дмитрий Песков говорит, что в Кремле не слышали о дате обмена пленными / Reuters

Цирк с обменом пленными продолжается. 28 августа, в среду, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о дате обмена заключенными между Россией и Украиной.

Отметим, ранее сообщалось, что дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной уже определена и назначена на 28 и 29 августа.

Однако позже появилась информация, что дату обмена пленными перенесли.

Так вот, по словам пресс-секретаря Путина, в Кремле вообще ни сном, ни духом о начале или переносе начала обмена заключенными.

При этом Песков удивленно подчеркнул, что в правительстве не говорили, что сегодня, 28 августа, что-то планируется.

В связи с этим он отметил, что не знает, откуда взялась эта информация, сообщает РИА Новости

Читайте такжеСтало известно, что тормозит обмен пленнымиНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал скорый обмен пленными между Украиной и Россией. "Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично... Мы ждем результаты шаг за шагом, первые результаты должны быть уже ближайшие дни, не хочу загадывать", - сказал Зеленский.

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Владимир Путин Дмитрий Песков обмен пленными новости России
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