Новый Кабмин: кто получит министерские портфели

Сегодня Рада может назначить новый Кабмин / ZN.UA

Все на выход

Еще в своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский призвал уйти в отставку нынешний Кабинет министров.

"Вы можете взять лист бумаги и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - сказал тогда Зеленский.

В тот же день премьер Владимир Гройсман решил уволиться сам. "Я надеюсь, вы понимаете, что правительство слагает с себя полномочия перед Верховной Радой Украины, а не перед президентом", – резко ответил премьер президенту.

Однако, до увольнения дело так и не дошло, так как Верховная Рада во время рассмотрения заявления Гройсмана 30 мая отказалась отправлять в отставку действующий Кабмин.

Читайте такжеМедовый период закончился: плюсы и минусы первых 100 дней ЗеленскогоТем более, что несмотря на отставку, правительству все равно было бы необходимо выполнять свои обязанности до назначения новых министров.

28 августа Владимир Гройсман официально сложил полномочия. На своей странице в Facebook он выложил видеообращение, в котором сообщил, что свой пост он покидает "с чистой совестью" и оставляет после себя страну, "которая стабильная и развивается".

Главред собрал все, что известно о том, кто может получить должности в новом Кабинете министров.

Премьером может стать зам главы ОП

Порядок формирования Кабинета Министров предусматривает, что назначение правительства происходит по представлению президента. Его президент вносит на основе предложения депутатских фракций правящей коалиции. Но поскольку на этот раз у Зеленского по результатам парламентских выборов сформировалось собственное большинство, на этот раз у него фактически появилась возможность собрать Кабмин по своему усмотрению.

Так, должность премьера, как уже писал Главред, может получить 35-летний юрист, заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук. Изначально на кресло премьера претендовали по меньшей мере четыре кандидата: экс-заместитель главы Нацбанка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Однако, как заверил представитель президента в парламенте, народный депутат Руслан Стефанчук, в конечном итоге остановились на кандидатуре Гончарука. По его словам, именно его фамилия уже внесена для включения на голосование.

Кто возглавит министерства

Как и в случае с премьером, согласно порядку, на каждую должность министра должны внести по одной кандидатуре.

При этом уже неоднократно сообщалось, что, скорее всего, в составе нового Кабмина может остаться минимум один человек из предыдущего состава – глава МВД Арсен Аваков. Однако его будущую должность до последнего держали в секрете. Как сообщал Главред, накануне обсуждалось, что Аваков мог покинуть нынешнюю должность и получить кресло вице-премьера по силовым вопросам либо же вовсе стать секретарем СНБО. Тем более, что ему до последнего активно искали замену – по слухам, обсуждалось сразу четыре кандидатуры.

Также поговаривали, что свою должность может сохранить и нынешний министр финансов Оксана Маркарова. Кроме того, она также может получить должность профильного вице-премьера.

Читайте такжеБез пяти минут премьер: кто такой Алексей Гончарук, и чего от него ждатьНеизменен и кандидат на главу украинского МИДа – им, как и ранее предлагал Зеленский, может стать замглавы Офиса президента Вадим Пристайко.

Еще одна спорная должность – министр здравоохранения. Ранее в Слуге Народа утверждал, что им может стать нынешний глава нынешний глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко, однако накануне он отказался от предложения. Теперь, по данным журналистки Сони Кошкиной, возглавить ведомство якобы предложили эксперту Реанимационного пакета реформ по вопросам медицины Зоряне Черненко.

Главред обращался к ней за комментарием, но ответа так и не получил.

Должность главы Минобразования может получить нардеп от партии Слуга Народа Анна Новосад. До избрания в нардепы 29-летняя Новосад работала в МОН, была советницей прежнего министра Лилии Гриневич и отвечала за международное сотрудничества и европейскую интеграцию ведомства.

Министром инфраструктуры может стать новоизбранный нардеп от Слуги народа, экс-руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Министром юстиции с большой долей вероятности станет еще один представитель пропрезидентской фракции – юрист Ирина Венедиктова.

Та же ситуация и с главой МЭРТ – им может стать руководитель Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Именно под его руководством СН проводила для новых депутатов обучение в Трускавце.

В руководители Минэнерго, по слухам, претендует сразу несколько человек - и.о. главы Укрэнерго Всеволод Ковальчук, исполнительный директор "Нафтогаза" и сын экс-нардепа Наталии Витренко Юрий Витренко.

Новым главой Минобороны могут назначить военного дипломата, генерал-майора запаса, эксперта по вопросам военного строительства и безопасности Александра Полищука. Также вероятным кандидатом называют Андрея Загороднюка, который в начале июля стал советником президента Зеленского, а потом и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Анастасия Заремба, для Главреда