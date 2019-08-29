"Не гулять по кулуарам": СМИ узнали о "накачке" Зеленского "слугам народа"

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вcтретился в Верховной Раде с новоизбранными депутатами от партии Слуга народа.

Глава государства дал народным депутатам наставления касательно поведения в парламенте, пишет Telegram-канал УП. Off the record.

"На фракции Зеленский дает наставления депутатам: во время заседаний по кулуарам гулять нельзя", – говорится в сообщении.

Кроме того, во время заседания фракции на должность премьера предложили кандидатуру Алексея Гончарука.

Напомним, ранее в Слуге народа рассказали, кто сохранит свой пост в новом Кабмине.